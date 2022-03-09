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Жительница Карелии потеряла 39 тысяч рублей при сдаче квартиры мошенникам

Новости. Общество
18:40, 14 Марта 2022
фото: © tvtn.ru

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В Пудожском районе мошенники обвели вокруг пальца местную жительницу, зарабатывающую на сдаче квартир, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступило заявление 54-летней жительницы города. Женщина сообщила об обманном хищении средств.

Она пояснила, что занимается сдачей квартир в аренду. По телефону к ней обратился неизвестный и сказал, что фирма хочет снять жилье для сотрудника на время командировки.

Однако для заключения сделки арендодателя попросили оформить некий сертификат, якобы для предоставления отчётности. Пудожанке порекомендовали через интернет обратиться в конкретную организацию, предоставляющую подобные услуги. Женщина так и поступила, предоставила «юристам» пакет документов и перевела за оформление сертификата 39 тысяч рублей.

Однако после его оплаты представитель первой фирмы отказался от сотрудничества и пояснил, что работники компании в жилье не нуждаются. Поняв, что её обманули, женщина обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранители напоминают: при общении с неизвестными, проявляйте бдительность, не предоставляйте личные данные непроверенным организациям.

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