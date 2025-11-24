Беременная жительница Карелии потеряла ребёнка на поздних сроках из-за врачебной ошибки

По вине сотрудников Республиканского перинатального центра им. Гуткина плод умер в утробе матери, не родившись.
Жительница Кондопожского района Карелии потеряла ребёнка на 38-й неделе беременности после того, как дежурный врач Республиканского перинатального центра им. К. А. Гуткина отказал ей в экстренной госпитализации. Эту историю рассказало издание «Daily Карелия».
Девушка ждала третьего ребёнка, и ещё на 12-й неделе вынашивания плода врачи поставили ей риск приэклампсии — осложнения беременности и родов, которое характеризуется повышением артериального давления в сочетании с протеинурией (наличием белка в моче).
25 сентября специалист, у которого она наблюдалась в Кондопоге, обратил внимание на появление соответствующих симптомов и направил её на роды в Петрозаводск. Беременная приехала в Перинатальный центр, однако вместо помощи получила отказ в госпитализации — работники учреждения заявили, что свободных мест нет, и посоветовали ей ехать обратно домой, увеличив дозу препарата от повышенного давления.
Через несколько часов плод перестал подавать признаки жизни, а утром 26 сентября, когда девушка во второй раз приехала в роддом карельской столицы, заведующая отделением потребовала от персонала объяснений случившегося.
После проведения медицинской экспертизы стало ясно, что ребёнок мог родиться совершенно здоровым, а причиной его внезапной гибели стала гипоксия — недостаток кислорода. В результате происшествия была организована служебная проверка, а в отношении виновных должностных лиц применены дисциплинарные взыскания.
— Антенатальная гибель плода — это одна из самых трагических и сложных проблем в современном акушерстве. Несмотря на все достижения медицины, значительная часть таких случаев остаётся непредсказуемой и необъяснимой даже при самом тщательном и своевременном наблюдении, — отметили в группе медучреждения, добавив, что причиной смерти ребёнка могли стать патологии беременности или аномалии, которые не всегда можно обнаружить при стандартном скрининге.