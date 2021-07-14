Жительница Карелии потеряла украденный пиджак

Женщина в Пряже позарилась на предмет гардероба своей односельчанки, но в обновке так и не прошлась, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статья «кража» было возбуждено в отношении 35-летней жительницы Пряжи. По версии следствия, она причастна к краже имущества, принадлежащего 37-летней сельчанке.

Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что оставила в местном баре пиджак, в кармане которого находился мобильный телефон. Обнаружив пропажу, женщина вернулась в увеселительное заведение, но свою вещь уже не нашла.

Полицейские установили подозреваемую — одну из посетительниц бара, которая, по ее словам, в пьяном состоянии унесла чужой пиджак в пакете. При этом похищенное женщина потеряла. Жительница Пряжи раскаялась в содеянном и обязалась возместить материальный ущерб.