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Жительница Карелии потеряла украденный пиджак

Новости. Криминал
16:11, 15 Июля 2021
фото: © freepik.com

Женщина в Пряже позарилась на предмет гардероба своей односельчанки, но в обновке так и не прошлась, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статья «кража» было возбуждено в отношении 35-летней жительницы Пряжи. По версии следствия, она причастна к краже имущества, принадлежащего 37-летней сельчанке.

Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что оставила в местном баре пиджак, в кармане которого находился мобильный телефон. Обнаружив пропажу, женщина вернулась в увеселительное заведение, но свою вещь уже не нашла.

Полицейские установили подозреваемую — одну из посетительниц бара, которая, по ее словам, в пьяном состоянии унесла чужой пиджак в пакете. При этом похищенное женщина потеряла. Жительница Пряжи раскаялась в содеянном и обязалась возместить материальный ущерб.

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