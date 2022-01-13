Жительница Карелии потратила деньги фирмы из-за страсти к азартным играм

В Сортавале ведётся следствие по уголовному делу о растрате четверти миллиона рублей, фигуранткой которого стала 35-летняя дама.

Следователи полиции Сортавальского района возбудили уголовное дело по статье о присвоении или растрате, совершённых лицом в крупном размере. Его фигуранткой стала 35-летняя местная жительница. Об этом информирует МВД.

По версии полиции, горожанка, будучи сотрудницей одной из фирм, использовала вверенные ей на служебные нужды деньги в личных целях. В том числе она тратила деньги на игры и ставки в интернете. Причинённый организации материальный ущерб составил не менее 250 тыс. рублей.

Подозреваемая дала признательные показания. Максимальная санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что экс-начальник почты в деревне Карелии получила 1,5 года «условки» за растрату в 136 тысяч рублей.