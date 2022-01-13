890x80
Реклама
Два крупных микрорайона Петрозаводска остались без электричества в непогоду 2
Сегодня 09:09
Внедорожник застрял в колее в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 6
Сегодня 08:20

Жительница Карелии потратила деньги фирмы из-за страсти к азартным играм

Новости. Криминал
16:18, 13 Января 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов

Новости партнеров

В Сортавале ведётся следствие по уголовному делу о растрате четверти миллиона рублей, фигуранткой которого стала 35-летняя дама.

Следователи полиции Сортавальского района возбудили уголовное дело по статье о присвоении или растрате, совершённых лицом в крупном размере. Его фигуранткой стала 35-летняя местная жительница. Об этом информирует МВД.

По версии полиции, горожанка, будучи сотрудницей одной из фирм, использовала вверенные ей на служебные нужды деньги в личных целях. В том числе она тратила деньги на игры и ставки в интернете. Причинённый организации материальный ущерб составил не менее 250 тыс. рублей.

Подозреваемая дала признательные показания. Максимальная санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается. 

Ранее сообщалось, что экс-начальник почты в деревне Карелии получила 1,5 года «условки» за растрату в 136 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 15:47
Капитал
Оптимизация депутатского мнения
Парламент Карелии хотят лишить полномочий согласовывать участие республики в фондах и некоммерческих организациях.
Не устал, но ухожу 3
Сегодня 09:14
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
12.01.2022 15:50
Экспорт Карелии вырос в полтора раза
12.01.2022 13:32
Что ждет Карелию в «выборный» год? 8
11.01.2022 17:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 5
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»