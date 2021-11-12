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Жительница Карелии поучаствовала в «спецоперации» и лишилась более 300 тысяч рублей

Новости. Криминал
13:51, 13 Ноября 2021
фото: © Fotolia / olgavolodina

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В Карелии продолжают регистрироваться случаи дистанционного мошенничества, сообщили в МВД республики.

Жительнице Костомукши 1951 года рождения мошенники предложили поучаствовать в «спецоперации» по поимке недобросовестных работников. Женщина согласилась и взяла 130 тысяч рублей, а затем, по указанию собеседника, перевела деньги на 12 различных номеров. На этом разговор не закончился — следуя дальнейшим рекомендациям, костомукшанка отправилась в другой банк и оформила кредит на 35 тысяч рублей, а спустя несколько дней сходила в третий банк и взяла еще 150 тысяч рублей. Все деньги она также перечислила на продиктованные номера.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 23-летней горожанки, которая чуть не стала жертвой обмана. Вечером женщине позвонили якобы из банка и сообщили, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Для защиты требовалось взять кредит и перевести деньги неизвестным. Женщина успела оформить кредит, но вовремя одумалась и не стала никуда переводить деньги.

А вот 41-летняя жительница Питкярантского района в аналогичном случае взяла кредит и сообщила реквизиты банковской карты и коды незнакомцам, немедленно лишившись 506 тысяч рублей.

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