Жительница Карелии пожаловалась на жилищные условия в ветхом доме

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав женщины.

Председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жительницы города Кондопоги в соцсетях. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Женщина рассказала, что многоквартирный дом на улице Заводской, где она проживает, находится в непригодном состоянии: деревянные конструкции прогнили и разрушаются, в жилых помещениях образовались сырость и плесень.

Кроме того, в строении отсутствует централизованное отопление, а печное оборудование неисправно, из-за чего в зимний период температурный режим в квартирах не соответствует установленным нормам.

Женщина отметила, что в 2021 году дом признали аварийным, однако до настоящего времени благоустроенным жильем она не обеспечена. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Следователям предстоит проверить данную информацию. О результатах они должны будут сообщить в Следком России.