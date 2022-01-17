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Жительница Карелии превратила свое хобби в доходный бизнес

Новости. Общество
16:10, 18 Января 2022
фото: Алена Долгополова

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Благодаря государственной поддержке Алена Долгополова стала предпринимаем и воплотила свою мечту – открыла цветочный магазин.

На поддержку предпринимательской инициативы безработных граждан в 2021 году в Карелии было выделено более 100 млн рублей. В результате более 450 жителей республики получили единовременную финансовую помощь. Среди них – петрозаводчанка Алена Долгополова. Осенью 2021 года предпринимательница открыла в центре города уютный цветочный магазин.

«По образованию я – экономист. Жила в другом городе, работала менеджером на заводе. Судьба сложилась так, что мы семьей переехали в Петрозаводск. Встал вопрос, чем заниматься дальше. Было непросто перестроиться. Главное – прислушаться к себе и понять, что ты действительно хочешь. Я хотела заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие. Для меня это цветы. Они всегда были в моей жизни, я разводила их дома. Говорят, сделай свое хобби работой и не будешь ни дня работать. И это действительно так», – поделилась Алена Долгополова.

Прежде чем открыть свое дело новоиспеченная петрозаводчанка решила вооружиться необходимыми знаниями. В Центре «Мой бизнес» она подала заявку на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель». Обсудила свою бизнес-идею с другими участницами и экспертным жюри, получила дельную обратную связь. Затем прошла обучение по программе «Азбука предпринимателя», где упор был сделан на проработку бизнес-плана.

«Я хотела получить субсидию в центре занятости. Для этого мне нужен был конкретный, проработанный, четкий бизнес-план. Просто так в службе занятости деньги не дают. И благодаря программе «Азбука предпринимателя» мы пошагово все проработали. Я смогла составить свой бизнес-план, который был в итоге одобрен для получения субсидии», – рассказала Алена Долгополова.

В июле прошлого года петрозаводчанка зарегистрировала ИП и занялась розничной торговлей цветами. В регистрации ей также помог Центр «Мой бизнес». Все документы были оформлены быстро. Для воплощения своей мечты – открытия цветочного магазина – необходимо было найти помещение и сделать там ремонт. На это ушло два месяца. Только в октябре прошлого года Алена Леонидовна приняла в своем магазине на улице Еремеева первых покупателей.

«Тем, кто к нам приходит, тут очень нравится. Цветы дарят радость людям в любое время года. Так что можно сказать, что мы – продавцы радости. Надеюсь, что постепенно начнем расширяться, в планах – открытие еще нескольких магазинов. А пока мы в начале пути своего развития», – говорит Алена Долгополова.

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Комментарии

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кир
2022-01-18 16:19:14
Удачи, если так. Охота репортажи о таких и далее читать. Забейте её в память и периодически возвращайтесь к теме. ))
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