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Жительница Карелии пригласила в гости рецидивистку и пожалела об этом

Новости. Криминал
09:28, 24 Января 2022
фото: © pixbay

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Полицейские в Беломорском районе раскрыли имущественное преступление, сообщили в МВД Карелии.

Жительница поселка в Беломорском районе обратилась в полицию — 64-летняя женщина лишилась телефона, ущерб составил более 6 тысяч рублей.

Как объяснила потерпевшая, накануне она принимала гостей. Кто-то из них мог быть причастен к преступлению.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ранее судимая 38-летняя соседка заявительницы была в числе приглашенных. В какой-то момент гостья оказалась на кухне одна, увидела там смартфон, забрала его и, сославшись на срочные дела, ушла.

Полицейские изъяли похищенное и вернули законной владелице. По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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Комментарии

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кир
2022-01-24 10:33:12
Какая фигня - сама не дура выпить в компании. :)
Изя
2022-01-24 11:06:20
кир, кто работает ? Основной состав или дублирующий ???)) :)
кир
2022-01-24 11:18:52
Изя, редакция приняла меры. По стилистике распознавай. Уже говорил, что "умище, куда девать".))) :)
кир
2022-01-24 12:12:23
Изя, ))) :)
Изя
2022-01-24 11:29:10
кир, ок , хоть теперь узнаю своего дружбана ))) :)
Гость
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