Жительница Карелии пригласила в гости рецидивистку и пожалела об этом

Полицейские в Беломорском районе раскрыли имущественное преступление, сообщили в МВД Карелии.

Жительница поселка в Беломорском районе обратилась в полицию — 64-летняя женщина лишилась телефона, ущерб составил более 6 тысяч рублей.

Как объяснила потерпевшая, накануне она принимала гостей. Кто-то из них мог быть причастен к преступлению.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ранее судимая 38-летняя соседка заявительницы была в числе приглашенных. В какой-то момент гостья оказалась на кухне одна, увидела там смартфон, забрала его и, сославшись на срочные дела, ушла.

Полицейские изъяли похищенное и вернули законной владелице. По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.