Жительницу Карелии преобразили на Первом канале (ФОТО)

Участница популярной программы Анна Вартиайнен рассказала в соцсети, как происходит процесс преображения героев на "Модном приговоре".

Жительница Карелии Анна Вартиайнен рассказала в соцсети о своем опыте участия в шоу "Модный приговор" на Первом канале".

"Такой вызов самой себе. А почему бы и не попробовать?", - пишет героиня.

Участница программы рассказала, как организаторы готовят проект и взаимодействуют с его участниками.

"Интересно же, как все происходит. А происходит все до банальности просто. Заполняете анкету на сайте "Модного приговора" и спустя какое-то время вам - звонок от менеджера программы. Решаете вопрос, кто будет со стороны обвинения.... Договариваетесь о встрече. На встрече максимально искренне ведете себя в рамках того, что вы сами хотите рассказать о себе, не более. Моя история зацепила редакторов программы и мне назначили стилистов, с которыми предстояло подобрать образы. Все максимально честно", - рассказала Анна Вартиайнен.

"Я не видела нарядов до выхода на подиум передачи. В магазинах одежды мне завязывали глаза, но и самой хотелось сохранить интригу и не возникало желания подсматривать. Тоже и со стилистами по прическе и макияжу (зеркала заклеены). В один момент испытала шок, когда кто-то мимолетом бросил "А вы согласились покрасить вас в красный"... Просто так пошутили", - поделилась впечатлениями участница шоу.

Героиня также рассказала, что ей не пришлось вкладывать свои средства для появления на экране.

"Все три комплекта от стилистов получены в дар. Участие совершенно бесплатное", - сказала она.

"Модный приговор" - передача, выходящая на Первом канале. Проект посвящен моде. В процессе шоу герои программы преображают свой стиль под контролем профессионалов.