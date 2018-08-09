13:05, 09 Августа 2018
Жительница Карелии пришла в магазин и украла кошелек у покупательницы из тележки
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В Питкяранте задержана женщина, укравшая кошелек у покупательницы в магазине, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В Питкяранте расследуется уголовное дело о краже, которую раскрыли сотрудники вневедомственной охраны.
Днём 7 августа сигнал тревоги поступил из сетевого магазина на улице Пушкина в Питкяранте. Причиной стало обращение покупательницы, у которой из тележки пропал кошелёк.
Группа задержания получила приметы – подозреваемой оказалась женщина. В дальнейшем выяснилось, что это местная жительница 1958 года рождения. При отработке территории гражданка была задержана и передана сотрудникам полиции.
Ущерб от кражи составил более 5 тысяч рублей. Потратить или спрятать чужие деньги фигурантка не успела, похищенное возвращено владелице.
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