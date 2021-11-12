Жительница Карелии продала на улице сыр, украденный в магазине

Полиция не оценила бизнес-план 39-летней кондопожанки — против нее возбуждено уголовное дело.

В полицию Олонецкого района поступило заявление работников одного из сетевых магазинов о краже. Неизвестный похитил продукты на сумму более чем на 4 тысячи рублей.

Полицейские разобрались в обстоятельствах произошедшего и установили подозреваемую — 39-летнюю кондопожанку. По версии следствия, женщина воспользовалась отсутствием свидетелей и украла с полки несколько упаковок сыра. Украденное она продала на улице, а деньги успела потратить.

Подозреваемая признала вину, возбуждено уголовное дело.