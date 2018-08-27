Жительница Карелии, продававшая дачу через Интернет, лишилась 150 тысяч рублей

В Беломорском районе мошенники оставили местную жительницу, желавшую продать дачу, без крупной суммы денег, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 26 августа в дежурную часть ОМВД России по Беломорскому району обратилась жительница районного центра. Женщина рассказала, что, решив продать дачу, разместила объявление на одной из торговых интернет-площадок. Позже ей позвонила женщина, которая сказала, что хочет приобрести дом и участок.

В подтверждение своих намерений она предложила сделать предоплату. Для этого попросила заявительницу дойти до ближайшего банкомата, провести некоторые операции с банковской картой и передать ей кодовую информацию.

Выполнив все, что просила предполагаемый покупатель, женщина вскоре получила сообщение о том, что с ее счета списаны 150 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку поступившей информации.

Полицейские напоминают: поводом отказаться от сделки являются просьбы покупателя совершить какие-либо манипуляции с вашей банковской картой, тем более, когда незнакомец под различными предлогами просит передать ему коды и другую парольную информацию.