Жительница Карелии, проломившая сковородой череп матери сожителя, получила условный срок

В Пряжинском районе суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы условно за несколько ударов сожителя матери сковородой, сообщили в Следкоме Карелии.

Пряжинский районный суд признал 38-летнюю женщину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Она использовала сковороду в качестве оружия.

Следствием и судом установлено, что 6 декабря 2021 года подсудимая в квартире жилого дома в поселке Чална Пряжинского района на почве личной неприязни к сожителю своей матери нанесла ему сковородкой не менее трех ударов по голове и лицу. Потерпевший выбежал на лестничную площадку, но агрессивная женщина его догнала и еще раз ударила сковородой по голове. В результате мужчина получил перелом костей черепа, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

Женщина получила 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в ходе допроса обвиняемая пояснила, что давно испытывала неприязнь к потерпевшему, поскольку тот злоупотребляет спиртными напитками. В совершенном преступлении она свою вину признала.