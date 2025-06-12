Жительница Карелии пропила украденные у знакомого 100 тысяч рублей

За кражу денег у собутыльника 46-летняя жительница Суоярвского района отправится в колонию.

Приговор вынес Суоярвский суд. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии, в феврале этого года женщина распивала алкоголь у себя дома с малознакомым ей мужчиной. Взяла со стола его банковскую карту и, под предлогом телефонного разговора, вышла на улицу, на такси поехала к банкомату, где сняла с карты 100 100 рублей. Пин-код она подсмотрела, когда мужчина расплачивался за покупку алкоголя и продуктов в магазинах города.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Она отметила, что не взяла бы чужих денег в трезвом состоянии. Все деньги женщина потратила на алкоголь в баре. Ущерб потерпевшему полностью возместил ее супруг.

Суд назначил ей 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.