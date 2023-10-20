Жительница Карелии прошла курсы в агентстве занятости и стала хозяйкой Белой Горы

Туристам со всей страны семья Швецовых рассказывает о том, где добывали мрамор для строительства Петербурга.

Жительница Карелии Галина Швецова прошла курсы на базе Агентства занятости и освоила новую профессию, сообщили в официальном паблике республики Карелия 23 октября.

О том, что в деревне Белая Гора Кондопожского района добывали мрамор, который использовали при строительстве Петербурга, туристам со всей страны рассказывает семья Швецовых.

«Фамилия в Карелии известная: супруг — известный лесоруб, супруга — журналист. Илья взял участок в многолетнюю аренду, благоустроил, начал проводить экскурсии и сумел увлечь всю семью», — рассказали в источнике.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Я осталась без работы, и в Агентстве занятости рассказали о возможности пройти курс экскурсоводов „Начни свой бизнес“. Защитила бизнес-план, оформила самозанятость, получила финансовую помощь», — поделилась Галина.

Как отметили в источнике, Галина подошла к новой деятельности творчески: придумала образ хозяйки Белой Горы, пошила костюм с заонежской вышивкой. Среди гостей в том числе люди с ограниченными возможностями: им предлагают лодочные экскурсии.

Сын Швецовых Григорий, который сейчас учится в ПетрГУ на туристическом направлении, в дальнейшем планирует присоединиться к семейному делу: он будет рассказывать туристам о традиционных ремеслах местного населения.