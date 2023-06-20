Жительница Карелии провела мошенников при продаже детской кроватки

Злоумышленники под видом покупателей детской мебели попытались обмануть бдительную жительницу Прионежья, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило сообщение о мошенничестве от 64-летней женщины.

Она рассказала, что недавно разместила в социальной сети объявление о продаже детской мебели: кроватки и пеленального столика.



Через личные сообщения с ней связалась незнакомка, которая захотела купить товар. Она прислала ссылку якобы для оформления доставки и попросила продавца указать данные карты.



Как только жительница Прионежья это сделала, ей поступило уведомление о смене логина и пароля в приложении банка. Спустя несколько минут она получила код для подтверждения перевода и поняла, что происходит неладное. Женщина позвонила в банк и быстро заблокировала счета. Все сбережения ей удалось спасти.

По факту покушения на мошенничество проводится полицейская проверка, сообщили в МВД Карелии.