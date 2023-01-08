Жительница Карелии пустила пожить бездомного и лишилась имущества

Безработный мужчина пошел на кражу, чтобы продолжить застолье с друзьями, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района поступило сообщение о краже строительных материалов и шуруповерта.



Ущерб превысил несколько тысяч рублей. Потерпевшей стала местная жительница, которая не знала, кого именно подозревать.



По данным полиции, ранее пенсионерка пустила пожить бездомного и безработного мужчину. Взамен он обещал помочь ей с ремонтом.



Позже он позвал приятелей выпить. Когда алкоголь закончился, квартирант украл и продал имущество пенсионерки, а на вырученные деньги продолжил банкет.



Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже. 54-летнему злоумышленнику грозит до двух лет колонии.