Жительница Карелии пытается вернуть маткапитал, вложенный в отобранную банком квартиру

Детский омбудсмен Карелии помогает женщине, оставшейся без мужа, квартиры и материнского капитала.

Жительница республики с маленьким ребенком попала в сложную ситуацию. Несколько лет назад она вместе с супругом приобрела квартиру в ипотеку. Ипотечный кредит оформил муж, а она вложила в заветное жилье материнский капитал. Но семья распалась, женщина покинула ипотечную квартиру и осталась без всего, поскольку муж перестал платить по кредиту и банк отобрал квартиру. Об этом она рассказала Уполномоченному по правам ребенка в Карелии Геннадию Сараеву, который решил помочь обратившейся, пишет «МК в Карелии».

Детский омбудсмен пытается добиться, чтобы женщине вернули материнский капитал, которым она, по сути, не воспользовалась. Как Геннадий Сараев это пытается реализовать, знает «МК в Карелии».