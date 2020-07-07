Жительница Карелии, пытавшаяся по пьяни разжечь костер, покусала полицейского

В Беломорском районе возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 26-летняя женщина ночью была задержана сотрудниками полиции на улице в Беломорске, когда пыталась в состоянии алкогольного опьянения разжечь костер во дворе.



Женщина напала на одного из полицейских, нанеся несколько ударов рукой и укусив за руку, а затем публично высказала в его адрес оскорбительные выражения.

Ведется следствие.



Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее жительницу Карелии привлекли к ответственности за злословие.