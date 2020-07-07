890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии запретил создавать рыбоводный участок на озере Пертозеро 3
Сегодня 10:55
Полиция Петрозаводска задержала известного российского фотографа, приехавшего на суд по "делу Дмитриева" 18
Сегодня 13:02
В Карелии продолжаются работы по благоустройству дворов и общественных территорий
07.07.2020 18:00
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО) 10
07.07.2020 18:07
Алиментщик из Карелии лишился накопленных в банках процентов
07.07.2020 18:20
Разгоряченный житель Карелии изнасиловал знакомую 3
Сегодня 07:25

Жительница Карелии, пытавшаяся по пьяни разжечь костер, покусала полицейского

Новости. Криминал
16:13, 08 Июля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В Беломорском районе возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 26-летняя женщина ночью была задержана сотрудниками полиции на улице в Беломорске, когда пыталась в состоянии алкогольного опьянения разжечь костер во дворе.

Женщина напала на одного из полицейских, нанеся несколько ударов рукой и укусив за руку, а затем публично высказала в его адрес оскорбительные выражения.

Ведется следствие.

Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее жительницу Карелии привлекли к ответственности за злословие.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек

Аналитика

07.07.2020 12:36
Капитал
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора
Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин о ходе реализации мусорной реформы в республике, строительстве в Орзеге современного полигона с заводом и биостанцией и раздельном сборе мусора.
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 6
03.07.2020 13:14
Явка провалена 33
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Вся аналитика

Чтиво

07.07.2020 12:13
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»