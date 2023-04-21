Жительница Карелии расплатилась за свои покупки чужой картой, забытой в терминале

В Костомукше полицейские нашли подозреваемую в краже с банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в ведомстве, в полицию поступило заявление от 45-летней горожанки, которая сообщила, что с ее банковского счета украли пять тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что за несколько дней до этого костомукшанка случайно оставила карту в банковском терминале, пропажу заметила не сразу.

Как выяснили стражи порядка, после костомукшанки к терминалу подошла женщина, которая увидела чужую карту и присвоила ее.

Сотрудники полиции нашли подозреваемую, ей оказалась 44-летняя жительница поселка Боровой. Она признала вину и обязалась возместить ущерб.

Злоумышленница пояснила, что использовала карту для оплаты покупок в Костомукше и в своем поселке.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета, рассказали в МВД Карелии.