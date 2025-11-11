РЕКЛАМА
Новые реалии, помощь муниципалитетам, ремонт дорог: проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания
12 ноября, 09:23
Тема недели
Канализационные стоки Заозерья продолжают сливать просто в лес
11 ноября, 12:15
Тема недели
Самая розовая конференция: главное BEATY-событие года состоялось в Петрозаводске
10 ноября, 21:20
Жительница Карелии рассказала, как ее чуть не убил поселившийся в ней ленточный червь
Сегодня 06:35 Общество
Эту историю наша коллега рассказала специально для читателей «Столицы на Онего», чтобы люди знали, что такое может случиться с каждым и берегли себя.

фото: © Столица на Онего

Неделю назад наше издание рассказало заболевании дифиллоботриоз, причиной которого может стать обычная озерная рыба. По данным отдела лабораторного и эпизоотического мониторинга лаборатории «Республиканского центра ветеринарии и консультирования», в республике регулярно фиксируются случаи заражения дифиллоботриозом. Это опасное заболевание вызывают ленточные черви, которые могут достигать в организме человека 15 метров в длину. Заражение происходит при употреблении в пищу плохо проваренной или малосоленой рыбы, содержащей личинки гельминта.

Что самое страшное: в группе риска в том числе популярные у жителей Карелии виды рыб: щука, окунь, налим, сиг, форель, корюшка и ряпушка. Именно у последних двух ветеринары при микроскопических исследованиях чаще всего обнаруживают живых личинок возбудителей дифиллоботриоза. Последствия заражения для человека серьезны: поражение желудочно-кишечного тракта, непроходимость кишечника, тошнота, аллергические реакции и анемия. По информации Роспотребнадзора, Республика Карелия входит в перечень эндемичных территорий, в которых показатели заболеваемости дифиллоботриозом во много раз превышают средние значения по Российской Федерации.

После этой публикации с нами связалась наша коллега, которая живет и работает в одном из районов нашей республики. Она рассказала, что ей об этой болезни известно не понаслышке, поскольку она перенесла дифиллоботриоз в этом году. Она тоже раньше улыбалась, когда ей рассказывали про червей, которые живут в людях и буквально уничтожают их изнутри. Но когда столкнулась, ей стало не до шуток. Мы попросили девушку написать об этом для нашего издания, понятно, что на условиях анонимности. Она охотно согласилась, чтобы как можно больше людей знали о болезни и хорошенько думали о том, что едят.

Публикуем ее небольшую историю.

— Проблемы со здоровьем у меня начались с расстройства пищеварения, стула и мелкой сыпи на лице, которые я расценила как отравление авокадо. До того момента давно не ела этот модный нынче продукт и, начитавшись про персин, который содержится в неспелых плодах и вызывает аллергию, тошноту и боль в животе, стала пить сорбенты, таблетки для желудка и соблюдать диету.

Симптомы поутихли, как в один из дней прострелило ногу. Было больно ходить и наступать на пятку. Невролог сказала, что это ишиалгия седалищного нерва из-за нехватки витамина B12.

Пропила обезболивающие, проколола курс витаминов, состояние улучшилось, и я поехала в отпуск, ни о чем не подозревая. Смеялась потом, что свозила лентеца (червя — прим. ред.) в Астрахань. По возвращении снова начались проблемы с ногой, и теперь уже травматолог сообщил о гигроме правой стопы, появившейся из ниоткуда. Настроение пропало. На дворе май, а я не могу нормально ходить. Чаще лежала, делала компрессы, как-то болезненно бессильно спала.

Примерно через неделю стала держаться температура 37, снова появились сыпь (это сейчас я уже знаю, что организм пытался прибить чужеродного пассажира) и голодные боли в желудке. Как назло, нужно было сосредоточенно работать в проекте и сниматься для региональных новостей. Друзья и родственники стали деликатно и обеспокоенностью подмечать, что я очень плохо выгляжу. Сама же стала чувствовать, что не имею сил жить. Банальная рутина утомляла и буквально укладывала в кровать. Уже собралась записываться к психиатру, как позвонил старший член семьи и сообщил о находке в анализах, которая стала ключом к разгадке и моего состояния.

Мне повезло, и дифиллоботриоз проявился с первого раза. Терапевт назначил бильтрицид, рассчитав дозировку по весу. Пошутил, что мне очень повезло «поймать» паразита так быстро, так как бывают случаи, что люди годами не могут понять, что с ними.
За три недели недомогания я сбросила около 7 кг. Планировала, конечно, похудеть к лету, но не такой ценой. Пока лечилась и сдавала повторные анализы, узнала, что среди знакомых знакомых и друзей друзей около 10 человек сталкивались с дифиллоботриозом. Оказались с этой бедой и члены семьи.

Позже поняли, что могло стать причиной болезни. Мы грешим на щучью и форелевую икру домашнего посола, которой дружно наелись в середине марта. Врач сказал, что даже вяленую озерную рыбу и покупную соленую форель нужно промораживать.

Антигельминтные, которые прописывают в таких случаях, — препараты с серьезной побочкой. Оно и понятно, ведь по сути в организме идет процесс умерщвления, это все выделяет токсины. В некоторых случаях пациентов даже кладут в стационар. Я собрала весь букет побочки, даже скорая приезжала. Но стоит отметить, что двое других членов семьи пролечились спокойно.

Медсестра на приеме на мой рассказ о щучьей икре сказала, мол, нечего жить красиво. Не вижу роскоши в рыбе и икре на столе, когда живешь в Карелии, и в семье есть рыбаки. Также в последние годы многие полюбили суши и роллы, и сходить туда на свидание или на праздник уже норма.

Не каждый подберет нейтральные формулировки, чтобы говорить на такую деликатную и даже стыдную тему. Я же, следуя совету «не надо стесняться», рассказала о пережитом недуге всем знакомым, чтобы люди были в курсе и осторожничали при выборе продуктов. И теперь вот делюсь с читателями «Столицы на Онего». Берегите себя.

О мерах профилактики от заражения читайте здесь.

