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Жительница Карелии рассказала, почему любит готовить национальные блюда

Новости. Общество
10:00, 15 Ноября 2022
фото: © из личного архива А. Анхимовой

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За традиционный карельский десерт, сделанный по бабушкиному рецепту, можно получить ценный приз.

Многие жители Карелии – носители уникальных традиций финно-угорских народов. Представители вепсов и карелов стараются сохранить язык, традиции и рецепты национальных блюд. Вепсянка Анна Анхимова работает в музее-заповеднике «Кижи» и делится секретами народной кухни с жителями и гостями республики на своих мастер-классах.

«Я родилась и выросла в Петрозаводске, но всегда любила возвращаться в деревню, где готовили интересные рецепты. Сейчас многие их них забыты, но благодаря тому, что мы жили с бабушками и прабабушками, сегодня возможно их восстановить», ― рассказала Анна Анхимова.

В деревнях всегда готовили из натуральных домашних продуктов. Даже десерты были очень полезными и вкусными. Анна Анхимова поделилась рецептом блюда, который бытовал и до сих пор бытует как у вепсов, так и у карелов. Брусника с толокном ― лакомство, которое любят взрослые и дети.

«Этот десерт чаще всего делали порционно. Для приготовления такого блюда нужно толокно, сахар, брусника или любая другая ягода, можно добавить взбитые сливки. Для начала необходимо хорошо размять ягоды толкушкой, добавить сахар по вкусу. Дальше добавляем основу блюда ― толокно, чтобы получилась вязкая кашица. Толокно должно впитаться в ягоды. Если хочется можно добавить сливки. Раньше сливки были признаком достатка», ― рассказала Анна Анхимова.

Толокно отличается от муки технологией изготовления: зёрна овса, ячменя или гороха пропариваются, высушиваются, обжариваются, очищаются и толкутся. Так раньше делали толокно дома, а сейчас его можно купить в любом магазине.

У каждой национальности есть уникальные рецепты, подчеркивающие идентичность и неповторимость конкретной культуры, характер народа. Бруснику с толокном можно встретить в ресторанах Петрозаводска, но еще лучше сделать такой карельский десерт дома своими руками. С этим рецептом Анна Анхимова приняла участие в проекте «Карелия на десерт», цель которого собрать и сохранить уникальные рецепты местных народов.

До 20 ноября 2022 года команда проекта принимает фирменные рецепты от жителей Карелии с небольшим рассказом о себе. Тематика кулинарных работ должна быть связана с культурой и/или историей Республики Карелия. Работы принимаются только в сообщения группы Клуб молодежных проектов и инициатив. Всех участников ждут электронные сертификаты, а 100 лучших работ будут отмечены призами.

Рецепты наших мам и бабушек хранят в себе богатую историю, фантазию народа и любовь к дарам природы. Сохраняя семейные рецепты, мы сохраняем частицу народной культуры.

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