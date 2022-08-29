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Жительница Карелии разбила бутылку, не доставшуюся ей бесплатно

Новости. Общество
18:40, 06 Сентября 2022
фото: © MC2 (AW) Kevin S. O'Brien / wikimedia.org

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Бойцы Росгвардии задержали женщину, в пьяном состоянии пришедшую в магазин украсть алкоголь.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, в Кондопоге местные росгвардейцы выехали по сработке тревожной кнопки в один из местных магазинов. Там разыгралась целая драма — выяснилось, что неизвестная женщина спрятала под одеждой бутылку вермута. Когда же ее разоблачили, посетительница демонстративно разбила товар. Сама нарушительница была пьяна.

Ущерб от действий хулиганки составил около тысячи рублей. Росгвардейцы выяснили ее личность — ею оказалась 42-летнияя жительница Кондопоги — и передали женщину полицейским.

Подобный же эпизод ранее произошел в Сегеже. Там местный житель украл в магазине алкоголь, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны.

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