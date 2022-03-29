Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
Сегодня 14:43
Как вы оцениваете работу мэра и администрации Петрозаводска? (ОПРОС)
Сегодня 06:40
Убийцу подростка в Петрозаводске нашли через 16 лет в колонии (18+)
Сегодня 16:16
Стало известно, когда могут встретиться Путин и Зеленский
29.03.2022 20:30

Жительница Карелии разбила в магазине краденую бутылку водки назло продавцам и попала в полицию

Новости. Общество
17:20, 30 Марта 2022
фото: © MC2 (AW) Kevin S. O'Brien / wikimedia.org

Новости партнеров

Росгвардейцы задержали жителей республики, которые пытались пронести товар мимо кассы.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, сотрудники Сегежского отдела вневедомственной охраны выезжали на сработку тревожной кнопки в сетевой магазин на улице Гагарина. Администратор торговой точки пояснила прибывшим на место росгвардейцам, что неизвестная ей женщина украла алкоголь. На просьбу продавцов остановиться и оплатить товар покупательница отреагировала агрессивно: выражалась нецензурной бранью и разбила бутылку. Нарушительницу, 48-летнюю сегежанку, доставили в отделение полиции.

Еще один инцидент был зарегистрирован в Питкяранте. Росгвардейцы установили, что 24-летний местный житель попытался незаметно вынести из магазина энергетический напиток, молочную продукцию и пирожные. На выходе гражданина остановили. Нарушитель был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, в райцентре Карелии продавец магазина не удержался и выпил 5 банок пива.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2022, 15:50
Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
28.03.2022, 15:19
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022, 17:09
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
27.03.2022, 14:28
«Ценники меняем каждый день»: в магазинах Петрозаводска растут цены почти на все

Чтиво

Сегодня 15:22
Без политики
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
Видео на YouTube стали незаменимой частью жизни для миллионов людей. Но в последнее время стали появляться новости о его возможном закрытии в России, и пользователи начали переходить на его отечественный аналог RuTube. Давайте попробуем разобраться, насколько такой переезд оправдан.
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
«Наплавался! Хватит!»
23.03.2022 12:20
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.