Жительница Карелии разбила в магазине краденую бутылку водки назло продавцам и попала в полицию

Росгвардейцы задержали жителей республики, которые пытались пронести товар мимо кассы.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, сотрудники Сегежского отдела вневедомственной охраны выезжали на сработку тревожной кнопки в сетевой магазин на улице Гагарина. Администратор торговой точки пояснила прибывшим на место росгвардейцам, что неизвестная ей женщина украла алкоголь. На просьбу продавцов остановиться и оплатить товар покупательница отреагировала агрессивно: выражалась нецензурной бранью и разбила бутылку. Нарушительницу, 48-летнюю сегежанку, доставили в отделение полиции.

Еще один инцидент был зарегистрирован в Питкяранте. Росгвардейцы установили, что 24-летний местный житель попытался незаметно вынести из магазина энергетический напиток, молочную продукцию и пирожные. На выходе гражданина остановили. Нарушитель был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, в райцентре Карелии продавец магазина не удержался и выпил 5 банок пива.