Жительница Карелии "разблокировала" банковскую карту за 12 тысяч рублей

В Сегежском районе зарегистрировано телефонное мошенничество.

Как рассказали в МВД Карелии, сообщение о преступлении поступило в полицию Сегежского района накануне днем. Утром 65-летняя жительница поселка Надвоицы получила смс-уведомление о том, что ее банковская карта заблокирована. Пенсионерка позвонила по указанному в сообщении номеру. Ей ответила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и пояснила, что для разблокировки карты необходимо следовать ее инструкциям. После того, как потерпевшая сообщила полученный в смс-код, мнимая сотрудница финансового учреждения сказала, что карта активирована, и повесила трубку. Только после этого сегежанка обнаружила, что с ее счета списаны все имевшиеся денежные средства – более 12 тысяч рублей.

В полиции проводится проверка по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стражи порядка напоминают гражданам, что ни в коем случае нельзя действовать согласно тем указаниям, которые поступают от неизвестных людей. В случае получения подобных сообщений необходимо звонить только по тем телефонам, которые указаны на оборотной стороне банковской карты, или обращаться в отделения финансового учреждения, выдавшего карту.