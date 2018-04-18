Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
18:20, 18 Апреля 2018

Жительница Карелии "разблокировала" банковскую карту за 12 тысяч рублей

По теме

В Карелии мужчина ножом обезобразил лицо друга
18.04.18 17:20
В петрозаводском хостеле обокрали гостя из Петербурга
18.04.18 14:13
Полиция Петрозаводска ищет мужчину
18.04.18 11:12
Все новости
Загрузка...

В Сегежском районе зарегистрировано телефонное мошенничество.

Как рассказали в МВД Карелии, сообщение о преступлении поступило в полицию Сегежского района накануне днем. Утром 65-летняя жительница поселка Надвоицы получила смс-уведомление о том, что ее банковская карта заблокирована. Пенсионерка позвонила по указанному в сообщении номеру. Ей ответила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и пояснила, что для разблокировки карты необходимо следовать ее инструкциям. После того, как потерпевшая сообщила полученный в смс-код, мнимая сотрудница финансового учреждения сказала, что карта активирована, и повесила трубку. Только после этого сегежанка обнаружила, что с ее счета списаны все имевшиеся денежные средства – более 12 тысяч рублей.

В полиции проводится проверка по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стражи порядка напоминают гражданам, что ни в коем случае нельзя действовать согласно тем указаниям, которые поступают от неизвестных людей. В случае получения подобных сообщений необходимо звонить только по тем телефонам, которые указаны на оборотной стороне банковской карты, или обращаться в отделения финансового учреждения, выдавшего карту. 

По теме

В Карелии мужчина ножом обезобразил лицо друга
18.04.18 17:20
В петрозаводском хостеле обокрали гостя из Петербурга
18.04.18 14:13
Полиция Петрозаводска ищет мужчину
18.04.18 11:12
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей

Аналитика

Сегодня 15:16
Обществоведение
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
В управлении МЧС по Карелии не исключают, что несколько торговых и спортивных центров в Петрозаводске могут быть закрыты по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности.
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 1
17.04.2018 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Пять вопросов о "Долине зайцев" в Карелии
16.04.2018 10:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:48
Личное мнение
Девять признаков плохой площадки автошколы
Мало кто, записываясь учиться на права, задумывается нед тем, что очень большую долю от общего времени занятий будет проводить на учебной площадке автошколы. А стоило бы!
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 5
17.04.2018 08:52
Готовь "сани" к лету
16.04.2018 15:06
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»