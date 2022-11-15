Жительница Карелии, вновь попавшаяся пьяной за рулем, отделалась условным сроком

Костомукшанка, в 4 раз попавшаяся пьяной за рулем автомобиля, услышала свой приговор, сообщили в прокуратуре Костомукши.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы, в четвертый раз севшей за руль в пьяном виде.

Как было установлено в ходе следствия, в июне 2020 года подсудимую привлекли к административной ответственности за пьяную езду. В апреле и в октябре 2021 года ее вновь задерживали за рулем в пьяном виде — тогда костомукшанку наказали обязательными работами и штрафом.

Однако в июле 2022 женщина вновь села за руль пьяной. В таком виде ее и остановили сотрудники ГИБДД.

Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, женщины лишилась права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил.