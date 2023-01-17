Жительница Карелии решила обокрасть сестру ради сварочного аппарата и телевизора

В Пряжинском районе Карелии раскрыли дело о дачной краже.

В полицию Пряжинского района с заявлением о краже обратилась 33-летняя женщина. Она обнаружила, что из ее дачного дома пропало имущество на сумму свыше 21 тысячи рублей.

Как выяснилось, потерпевшая живет в Петрозаводске и в кооператив зимой приезжает нечасто. В один из визитов она обнаружила, что в доме разбито стекло. Неизвестные украли телевизор, сварочный аппарат, шуруповерт, угловую шлифовальную машину и триммер.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастна 37-летняя сестра потерпевшей. Женщина во всем призналась и рассказала, что попросила знакомого отвезти ее на дачу, убедила его, что имущество принадлежит ей и вывезла добро из дома.



Краденую технику и инструменты она продала, а деньги потратила. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже. Злоумышленнице грозит до шести лет колонии, сообщили в МВД Карелии.