Жительница Карелии рискует попасть за решетку за нестандартное «выбивание» долга

Против пенсионерки из Прионежского района возбуждено уголовное дело за ложный донос, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в заведомо ложном доносе.

Как выяснилось, в марте 2022 года женщина одолжила своему знакомому 5 тысяч рублей. Вовремя мужчина долг не вернул, и жительница Прионежья пошла в полицию, где сообщила о том, что должник избил ее и ограбил.

В ходе доследственной проверки эта информация была опровергнута. Обвиняемая призналась, что оговорила должника, после чего уже против нее самой было возбуждено уголовное дело о ложном доносе.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Прионежский районный суд. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.