Жительница Карелии родила своего четвёртого ребёнка в машине скорой помощи

Историю 25-летней мамы рассказала Главный врач Кондопожской ЦРБ Анна Пасечник.

Как сообщила Анна Пасечник, сегодня около 11:00 произошли роды в машине скорой помощи при подъезде к г. Петрозаводску.

Женщина 25 лет, четвёртые роды на доношенном сроке, после осмотра акушеркой отделения Кондопожской ЦРБ была направлена в Республиканский перинатальный центр. Но во время транспортировки фельдшер, который работает с нами второй год после окончания колледжа, оценила, что процесс родов развивается очень стремительно. Валерия Сергеевна Жданова доложила ситуацию диспетчеру на станцию, которая вызвала на подкрепление городскую бригаду скорой помощи.

Встречали коллег уже с новорожденным мальчиком и с мамой в удовлетворительном состоянии.

— Благодарю за грамотные действия и четкое выполнение своей работы фельдшера Валерию Сергеевну Жданову и водителя Владимира Николаевича Скрябина, старшего фельдшера скорой помощи диспетчера Ольгу Геннадьевну Ясюкевич, — написала Анна Пасечник.

