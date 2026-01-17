РЕКЛАМА
Кинотетрис
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00 Статьи
Обществоведение
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42 Статьи
Обществоведение
«Я просто психанула на себя»: как минута слабости принесла славу блогеру из Костомукши
15 января, 16:59 Статьи
Новости

Жителей Карелии приглашают на арктический снежный фестиваль «Тропами Метсолы»

00:11

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Более 400 человек вышли на старт фестиваля «На лыжи!» в Карелии

20:01

Жительница Карелии родила своего четвёртого ребёнка в машине скорой помощи

19:01

Самолёт более часа кружил над Ладожским озером

18:01

Соревнования «Кубок надежды», Чемпионат и Первенство по художественной гимнастике проходят в Карелии

17:21

Ферму в Карелии, где нашли останки животных, проверит Следком России

17:01

Администрация Петрозаводска заявила о снижении жалоб на коммунальные службы

16:01

Автобус съехал в кювет на трассе в Карелии

15:31

«Человек-легенда!» Экс-министр образования Карелии Галина Разбивная отмечает юбилей

15:01

В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций

14:21

Режим повышенной готовности ввели в Суоярвском округе

13:31

Более 90 детей пострадали в ДТП в прошлом году в Карелии

12:41

Тепло и горячая вода возвращаются в дома жителей Сегежи

12:01

Трое малышей появились на свет во время блэкаута в Сегеже

11:31

Карельские синоптики рассказали о погоде в Крещенскую ночь

11:01

Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Петрозаводске

10:31

Прокуратура Сегежского округа проведёт «горячую линию» по вопросам ЖКХ

10:01

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав семьи с ребёнком-инвалидом в Карелии

09:20

Спасатели измерили толщину льда в Петрозаводской губе Онежского озера

09:00

25 свадеб сыграли в карельских тюрьмах в прошлом году

08:30

Ученые рассказали, что скрыто под льдами Антарктиды

00:06
Жительница Карелии родила своего четвёртого ребёнка в машине скорой помощи
17 января, 19:01 Общество
Историю 25-летней мамы рассказала Главный врач Кондопожской ЦРБ Анна Пасечник.

фото: Фото со страницы Анны Пасечник

Как сообщила Анна Пасечник, сегодня около 11:00 произошли роды в машине скорой помощи при подъезде к г. Петрозаводску.

Женщина 25 лет, четвёртые роды на доношенном сроке, после осмотра акушеркой отделения Кондопожской ЦРБ была направлена в Республиканский перинатальный центр. Но во время транспортировки фельдшер, который работает с нами второй год после окончания колледжа, оценила, что процесс родов развивается очень стремительно. Валерия Сергеевна Жданова доложила ситуацию диспетчеру на станцию, которая вызвала на подкрепление городскую бригаду скорой помощи.

Встречали коллег уже с новорожденным мальчиком и с мамой в удовлетворительном состоянии.

 — Благодарю за грамотные действия и четкое выполнение своей работы фельдшера Валерию Сергеевну Жданову и водителя Владимира Николаевича Скрябина, старшего фельдшера скорой помощи диспетчера Ольгу Геннадьевну Ясюкевич, — написала Анна Пасечник.

Ранее мы рассказывали, что трое малышей появились на свет во время блэкаута в Сегеже.

25 свадеб сыграли в карельских тюрьмах в прошлом году
