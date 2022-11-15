Жительница Карелии саданула поленом по голове возлюбленного, когда он начал ее убивать

В Питкярантском районе семейная разборка закончилась двумя уголовными делами, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Питкярантскому району поступило сообщение от врачей медицинского учреждения. Квалифицированная помощь потребовалась раненному в голову 54-летнему жителю одного из посёлков. Участковому уполномоченному мужчина пояснил, что ударился о печку в доме.

Через некоторое время в полицию поступило заявление 56-летней жительницы того же посёлка. Женщина пожаловалась, что сожитель душил её и грозился убить ее.

В результате участковый уполномоченный полиции установил, что обидчиком заявительницы является уже знакомый ему 54-летний мужчина с разбитой головой. Он признал вину, пояснил, что в ходе конфликта не сдержался, душил сожительницу и угрожал ей. Та, в свою очередь, признала вину в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Она ударила спутника жизни поленом по голове. А тот в знак примирения не стал поначалу рассказывать полицейскому, что произошло на самом деле.

На основании собранных участковым уполномоченным полиции материалов дознавателем возбуждено два уголовных дела.