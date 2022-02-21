Жительница Карелии сменила банковское дело на свечеварение

Оставшись без работы, петрозаводчанка Юлия Койчева не растерялась и открыла свою мастерскую по производству свечей ручной работы.

В конце прошлого года Юлия Койчева представила Карелию на выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья». В самом центре Москвы мастера со всей страны демонстрировали свое искусство. Хозяйке мастерской по свечеварению и производству кашпо из гипса и бетона Юлии Койчевой было, что показать. Хотя еще год назад петрозаводчанка понятия не имела, как варить свечи. Юлия работала в банке, но он закрылся. Женщина осталась без работы и решила, что, возможно, пора открыть свое дело, чтобы не зависеть ни от кого.

«Как-то вечером, зажигая свечку, подумала, что моя новая работа может быть связана с производством свечей. Людям ведь нравятся свечи. И в апреле 2021 года я прошла онлайн-обучение. Закончила два смежных курса по свечам и гипсу с бетоном для производства кашпо и подсвечников. Сразу начала применять полученные знания на практике. Сначала распространяла продукцию по своим знакомым. Раньше я работала в больших организациях и могла показывать свои изделия коллегам. А потом увидела, что есть спрос на мои работы, и арендовала полки в магазинах. А дальше, как снежный ком… Стало очевидно, что дома для работы места уже нет. Нужно было расширяться. А чтобы ускорить этот процесс, нужно было попытаться получить поддержку от государства», — рассказала Юлия Койчева.

Петрозаводчанка, как и многие инициативные жители Карелии, решившие открыть свой бизнес, обратилась в Центр занятости населения. Юлия имела статус безработной, написала бизнес-план и получила на его реализацию 200 тысяч рублей. Так, в сентябре прошлого года бывший сотрудник банка зарегистрировала ИП, а через месяц открыла мастерскую. От начала обучения до создания собственной мастерской прошло полгода.

«Мне очень нравится моя новая работа. Она мне приносит огромное удовольствие. У нашей мастерской есть вкус и стиль. Я за минимализм. Конечно, под праздники мы подстраиваемся, но не всех модных тенденций придерживаемся, некоторые просто игнорируем», — отметила Юлия Койчева.

Молодой предприниматель сегодня делится своим опытом со всеми желающими. Юлия проводит в своей мастерской мастер-классы.

«В Петрозаводске не так много развлечений для взрослых. Ароматерапия же нравится многим. Люди говорят, что от аромата свечей не болит голова. Многодетные мамочки, которые приходят ко мне на занятия, считают, что в мастерской нужно поставить кровать, чтобы отдыхать и снимать стресс. После мастер-классов они готовы здесь остаться», — смеется хозяйка мастерской.

Юлия Койчева не скрывает, что ей очень нравится получать обратную связь от людей. Мастер-классы проводит для того, чтобы общаться.

«Люблю разных людей. У каждого своя история. Не зря училась на педагогическом, я учитель английского языка. Люблю передавать свои знания. На мастер-классах я не просто показываю, как залить это, как сделать то. Я рассказываю, какие воски и для чего используются. Стараюсь донести до людей много полезной и интересной информации», — поделилась Юлия.

Знакомить жителей и гостей Карелии с продукцией хозяйке мастерской свечеварения помогает Центр «Мой бизнес». Именно он организовал участие Юлии Койчевой и еще девяти мастеров из Карелии в выставке-ярмарке «Ладья». Расходы по аренде площади и организации регионального стенда Центр взял на себя.

«Ярмарка ярмарке рознь. Центр „Мой бизнес“ нам очень помогает. В некоторых ярмарках мастера могут не участвовать лично — нашу продукцию Центр вывозит и продает самостоятельно, чтобы мы не тратили свое время. Или, наоборот, говорят, что в мероприятиях стоит поучаствовать, чтобы о нас узнали за пределами республики. Это большая поддержка для предпринимателей, заинтересованных в развитии», — считает петрозаводчанка.