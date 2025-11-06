Жительница Карелии сообщила в полицию об угоне автомобиля, который сама разбила

В Питкяранте в отношении 36-летней местной жительницы возбудили уголовное дело о ложном доносе.

Женщина обратилась полицию и заявила, что ночью с ее придомового участка угнали автомобиль. Однако в истории был подвох — в МВД рассказали, что случилось на самом деле и как заявительница сама стала фигурантом уголовного дела.

Полиция начала проверку и вскоре нашла машину заявительницы на трассе недалеко от города Сортавала. Автомобиль был серьезно поврежден — видно, что он попал в аварию и врезался в столб.

При дальнейшем расследовании вскрылась неожиданная правда. Женщина призналась, что сама управляла автомобилем, когда ночью ехала по делам в другой район. На дороге она не справилась с управлением и совершила ДТП. Испугавшись последствий, она бросила разбитую машину и сбежала с места аварии.

Когда женщина узнала, что полиция разыскивает ее автомобиль, она решила скрыть правду и позвонила в дежурную часть с заявлением об угоне.

Теперь за выдуманную историю ей грозит реальный срок. По статье 306 УК РФ предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее житель Карелии выдумал историю, которая обернулась для него уголовным делом.