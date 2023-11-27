Жительница Карелии создает изделия, вдохновленные красотой родной природы

Художник-дизайнер Елизавета Снопова назвала мастерскую в честь родного поселка Реускула.

Художник-дизайнер из Сортавальского района создает керамические изделия, вдохновленные красотой карельской природы. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкономразвития Карелии.

Как рассказали в источнике, первые шаги в продвижении мастерской «Реускула» дизайнеру помогает делать Центр «Мой бизнес», который работает в регионе по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанному по решению президента России.

Художник-дизайнер Елизавета Снопова живет в поселке Реускула рядом с небольшим озером Ахвенъярви в окружении лесов и скал. Очарование местной природы вдохновило

мастера на создание семейной мастерской, названной в честь поселка.

Елизавета создает керамическую посуду, интерьерные украшения, свечи из пчелиного воска со своей пасеки, рисует картины. Дочери дизайнера тоже участвуют в творческой работе: старшая делает свистульки, украшения, учится гончарному мастерству, а младшая лепит

фигурки зверей.

Полгода назад Елизавета оформила самозанятость. Это открыло новые возможности для развития дела.

«Статус самозанятого дал возможность представить Карелию на большом фестивале „Хранители традиций“ в Махачкале, который проходил в октябре этого года», — рассказывает предпринимательница.

В планах Елизаветы — увеличение производства керамических изделий, расширение ассортимента, возможно, организация мастер-классов. Наиболее серьезная задача — поиск

новых способов реализации продукции, отметили в источнике.