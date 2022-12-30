Жительница Карелии спасла свои деньги от интернет-мошенников

Полиция в Карелии возбудила уголовное дело о попытке хищения денег под видом трейдерских операций.

Об этом сообщили в МВД республики.

В ходе расследования установлено, что жительнице Суоярвского района в октябре прошлого года позвонил неизвестный и предложил получать высокий доход от онлайн-инвестирования. Женщина заинтересовалась предложением, перевела 5 тыс. рублей на посторонний ресурс и скачала приложение, где на ее имя был оформлен «торговый счет». После этого она стала наблюдать, как этот счёт всё время пополняется. С помощью графика начинающего трейдера убедили, что она разбогатела на несколько тысяч долларов. В декабре ей снова позвонили и сообщили, что она совершила некую некорректную операцию и если срочно не переведёт на нужный счёт 305 тыс. рублей, то якобы полностью потеряет доход.

Женщину насторожил тот факт, что за прошедшее время она никак не могла потратить ту большую сумму, которую якобы получила на форекс-рынке. Поэтому следовать указаниям злоумышленников она не стала и обратилась в полицию.