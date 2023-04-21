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Жительница Карелии спасла все свои сбережения, просто поговорив с полицейским

Новости. Общество
16:32, 29 Июня 2023
фото: © flashcrimea.com

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В Муезерском районе сотрудник полиции спас женщину от мошенничества.

Жительница Муезерского района получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовой структуры и сообщил, что на ее счетах заметили подозрительные операции. Он уверял, что сбережения находятся под угрозой, поэтому необходимо их обналичить и перевести на «безопасный счет», а если этого не сделать, якобы возникнут серьезные проблемы.

Взволнованная женщина обналичила миллион рублей, но все-таки позвонила в полицию, чтобы убедиться в правильности действий. Дежурный объяснил, что никаких действий с деньгами по указанию неизвестных людей совершать нельзя.

После разговора с сотрудником у женщины не осталось сомнений в том, что она чуть не стала жертвой преступления. По факту покушения на мошенничество возбудили уголовное дело.

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