Жительница Карелии спьяну напала с ножом на знакомого, решив убить его

Женщина в Кемском районе обвиняется в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

В Кемском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на убийство.

По данным следствия, обвиняемая в сентябре 2022 года, будучи пьяной, поругалась со своим знакомым. Женщина решила убить оппонента и напала на него с ножом, ранив в шею. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

Выяснилось, что ранее женщина несколько раз привлекалась к уголовной ответственности. В сентябре она находилась на условном сроке.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.