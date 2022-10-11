Жительница Карелии, у которой сын и внук стали участниками спецоперации, просит помощи по хозяйству

В Медвежьегорском районе Карелии нужна помощь местной жительнице, у которой сын добровольцем в зону СВО, а внука мобилизовали.

Как сообщается в официальном паблике администрации Медвежьегорского района, всем родственникам и семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, и добровольцев оказывается адресная помощь.

«О такой помощи договорились с жительницей Медвежьегорска - Евгенией Антоновной, сын который ушел добровольцем, а внук был мобилизован. Глава администрации Максим Антипов вместе заместителем Олесей Теребовой и начальником отдела по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Павлом Спиренковым посетили Евгению Антоновну, чтобы обсудить подробности и детали помощи по хозяйству, которая будет оказываться по необходимости», - сообщается в паблике районной администации.

За помощью можно обратиться в администрацию Медвежьегорского района по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д.7, кабинеты № 4, 23 или по телефону 5-60-33, 5-79-51.