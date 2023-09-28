Жительница Карелии ударила ножом ревнивца и сама оказала ему первую помощь

Бытовая ссора в Калевальском районе Карелии закончилась поножовщиной.

В полиции Калевальского района завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летней местной жительницы.



В гостях ее приревновал бывший сожитель, бывшая пара поссорилась. Женщина схватила со стола кухонный нож и ударила ревнивца в грудь.



Затем она сама оказала пострадавшему помощь и перевязала рану. Позже мужчина пошел в больницу.



Экспертиза показала, что удар ножом не причинил существенного вреда здоровью. Обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась и активно помогала полицейским.



Уголовное дело ушло в суд. Женщине грозят обязательные или исправительные работы, ограничение свободы либо арест до шести месяцев, сообщили в МВД Карелии.