Жительница Карелии украла деньги из банкомата, которые в спешке забыл мужчина

Женщина успела вытащить деньги до закрытия устройства, а потом потратила их на спиртное и продукты.

В полицию Беломорска поступило заявление от 49-летнего местного жителя. Он сообщил, что у него украли деньги из банкомата, которые он случайно оставил в отсеке выдачи.

Как выяснили полицейские, мужчина пришел в отделение банка, чтобы снять 5 тысяч рублей. Выполнив операцию, он в спешке забрал карту, а деньги не взял. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что следом за мужчиной к терминалу подошла женщина. Она успела забрать купюру из устройства до его закрытия.

Личность подозреваемой была установлена. К преступлению оказалась причастна 44-летняя горожанка, у которой раньше проблем с законом не возникало. Она призналась, что деньги потратила на спиртное и продукты, но обещала возместить ущерб.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.