Жительница Карелии украла у давней знакомой почти всю пенсию

Женщина пришла в гости попить чаю и не удержалась от преступления, заметив 20 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление от 68-летней жительницы одного из поселков. Пенсионерка сообщила, что из ее квартиры украли 20 тысяч рублей, а это большая часть полученной накануне пенсии.

Оперативники нашли подозреваемую. Незадолго до обращения в полицию к беломорчанке в гости пришла давняя знакомая.



Женщины пили чай, разговаривали. Хозяйка ненадолго отлучилась на кухню, а в это время подозреваемая — 57-летняя жительница того же поселка — незаметно украла из кошелька, оставленного на кресле, четыре пятитысячные купюры. Затем она ушла домой.

В полиции женщина во всем призналась и рассказала, что испытывает трудности с деньгами и таким образом хотела поправить материальное положение. Она добровольно вернула деньги потерпевшей.



Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.