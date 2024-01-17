Жительница Карелии украла заказ на маркетплейсе, чтобы сделать приятное отцу своего ребенка

В Питкяранте раскрыли кражу, совершенную уроженкой соседнего города, сообщили в МВД Карелии.

Заявление о краже поступило в полицию Питкяранты. Из пункта выдачи товаров одного из интернет-магазинов были похищены вещи на 8,3 тысячи рублей.

Участковый установил личность подозреваемой — 30-летней жительницы Сортавалы. Как выяснилось, женщина сделала несколько заказов с оплатой после получения в пункт выдачи в Питкяранте. Она приехала за ними, а затем, когда работник отвлекся, взяла все и скрылась.

По словам подозреваемой, серебряный кулон, цепь, браслет, фитнесс-часы и другие товары она подарила отцу своего ребенка. Сейчас похищенное изъято, а в отношении подозреваемой возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.