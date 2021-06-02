Жительница Карелии, ушедшая в запой на неделю, забыла детей в гостях

В Костомукше мама двоих детей потеряла детей, кочуя из одних гостей в другие.

На комиссии по делам несовершеннолетних в Костомукше рассмотрели сразу три административных протокола в отношении женщины, не исполняющей обязанности по содержанию и воспитанию детей. Мама 12-летнего подростка и четырехмесячного малыша на неделю ушла в запой. Женщина кочевала из одной алкокомпании в другую. В результате в гостях умудрилась потерять детей. Их нашли ее муж с помощью полиции. Об этом пишут «Новости Костомукши».

Всего на заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 16 административных материалов. Шесть из них касались неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.

Ранее сообщалось, многодетная мать в Карелии ушла в загул и забросила детей.