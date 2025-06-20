Жительница Карелии установила на Эльбрусе флаг Лахденпохьи

Жительница карельского Приладожья Нина Христич поднялась на самую высокую гору России и Европы.

Сделала она это в составе большой группы со всей России. Высота, на которую поднялась наша землячка, 5642 метра.

— Я не верила, что сделаю это, поэтому благодарна в первую очередь своему любимому мужу, который всегда поддерживал меня и говорил, что я смогу. Это было невероятное приключение! Было тяжело, но оно того стоило! Эльбрус… Место силы, энергии, красоты… Стоя на вершине, я не могла сдерживать слёз. Меня переполняли чувства: счастье, восторг, любовь, надежда и вера, — написала альпинистка.

Нина Христич поднялась на западную вершину Эльбруса.

— Вершины Эльбруса, словно два атланта, подпирали небесный купол, усыпанный мириадами звёзд. Глядя на эту мощь, теряешь дар речи. Те немногие слова, которыми восходители тихо обменивались между собой, служили одной цели — отогнать усталость, что наливала ноги свинцовой тяжестью. Они поднимались всё выше, и на косой полке их настиг рассвет.

Открылся невероятный вид: горные хребты в снежных шапках, уже розовеющие в лучах восходящего солнца, несколько белых облаков, загулявшихся до утра — и каждый штрих в тёплых, медовых тонах. Казалось невозможным, что такая красота может быть реальной. В 7:40 группа стояла на вершине, вдыхая опьяняющий воздух Кавказа с высоты 5642 метров — чтобы запомнить этот счастливый день навсегда. Поздравляем восходителей с Горой! — написала жительница Карелии на своей странице.