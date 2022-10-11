Жительница Карелии вернулась из поездки и обнаружила свою иномарку на пеньках

В Беломорске двое рецидивистов «разули» автомобиль, пока его хозяйка была в отъезде.

В полицию с заявлением о краже обратилась 43-летняя беломорчанка. Ущерб от действий злоумышленников составил 60 000 рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что пока женщина была в отъезде, неизвестные похитили с её иномарки четыре колеса с зимней шипованной резиной. Автомобиль был припаркован во дворе жилого дома. Сотрудники уголовного розыска установили причастных к краже подозреваемых – ими оказались ранее судимые 31-летний и 45-летний беломорчане.

Они признали вину, выдали свой трофей. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенные колеса будут возвращены законной владелице, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, молодые рецидивисты на севере Карелии «заработали» себе новые сроки в дачном кооперативе.