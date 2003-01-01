Жительница Карелии во время застолья обчистила счет знакомой

В Беломорском районе Карелии возбудили уголовное дело о краже денег с банковского счета.

Местная жительница обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу более 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, во время совместного застолья 49-летняя знакомая потерпевшей увидела и запомнила пароль от ее банковского приложения. Затем женщина забрала телефон хозяйки и тайно ушла из компании. На следующий день она перевела деньги на счета своих знакомых, а потом забрала у них наличные.

Подозреваемая призналась, что часть украденных денег она подарила племяннице, а остальное потратила на ремонт автомобиля, спиртное и продукты. Ранее эта гражданка уже привлекалась к ответственности за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — кража с банковского счета. Наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что жительница Кондопоги украла холодильник у своей знакомой.