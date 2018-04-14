Жительница Карелии вошла в число самых красивых девушек России 2018 года

По теме
Загрузка...
Настя Михайленко из Карелии стала участницей национального конкурса "Мисс Россия".
Ранее Настя принимала участие в конкурсе "Петербургская красавица", поскольку девушка сейчас получает высшее образование в Петербурге. И сегодня Настя Михайленко уже вошла в число самых красивых девушек России 2018 года!
Красавица поёт, пишет стихи и обожает творчество Есенина.
Сейчас Настя работает моделью и находится в процессе обучения на косметолога, в будущем хотела бы открыть свой салон. Но в планах девушки еще и поступление на театральный факультет, сообщается в паблике национального конкурса.
По теме
Выбор читателей
10.04.2018, 13:16
12.04.2018, 16:45
09.04.2018, 14:40
12.04.2018, 19:28
Аналитика
13.04.2018 11:14
Политкухня
Накануне празднования 100-летия Петрозаводского городского совета своими воспоминаниями делится депутат с многолетним стажем Галина Васильева.
10.04.2018 13:16
09.04.2018 12:39
09.04.2018 09:40
05.04.2018 10:12
Чтиво
11.04.2018 12:47
Личное мнение
Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
05.04.2018 10:41
02.04.2018 11:57
02.04.2018 09:30
Медиа
13.04.2018 12:03
Опрос
Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?
Комментарии