Жительница Карелии вошла в число самых красивых девушек России 2018 года

Настя Михайленко из Карелии стала участницей национального конкурса "Мисс Россия".

Ранее Настя принимала участие в конкурсе "Петербургская красавица", поскольку девушка сейчас получает высшее образование в Петербурге. И сегодня Настя Михайленко уже вошла в число самых красивых девушек России 2018 года!

Красавица поёт, пишет стихи и обожает творчество Есенина.

Сейчас Настя работает моделью и находится в процессе обучения на косметолога, в будущем хотела бы открыть свой салон. Но в планах девушки еще и поступление на театральный факультет, сообщается в паблике национального конкурса.