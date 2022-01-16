Жительница Карелии воткнула мужу нож в грудь, чтобы меньше ее ревновал

Эмоциональной кондопожанке, ударившей мужа ножом, грозит 10 лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу, 15 января, в дежурную часть полиции по Кондопожскому району поступило сообщение из медицинского учреждения, куда был доставлен 35-летний горожанин с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки.

Полицейские установили, что к преступлению причастна супруга пострадавшего – 43-летняя местная жительница. Она дала признательные показания.

В выходной день кондопожанка вместе с мужем отдыхала в увеселительном заведении. Мужчина приревновал возлюбленную. Пара отправилась домой. В квартире ссора переросла в драку, в ходе которой, по версии следствия, женщина схватила нож и нанесла супругу удар. Затем, испугавшись, вызвала бригаду скорой помощи. Полученная жителем города бумажников травма впоследствии была квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигурантке статьи – лишение свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается.