Жительница Карелии, выясняя отношения, всадила нож в живот знакомому

В Беломорске расследуют уголовное дело о покушении на убийство.
Следователи Беломорска расследуют уголовное дело о покушении на убийство, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.
Предварительно было установлено, что 14 октября текущего года жительница Беломорского округа пришла к знакомому для разрешения конфликтной ситуации. На почве личных неприязненных отношений женщина в ходе ссоры ударила потерпевшего ножом в живот. Мужчине была своевременно оказана медицинская помощь, поэтому он остался жив.
Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.
В ближайшее время жительнице Беломорского округа предъявят обвинение, также в отношении женщины будет избрана мера пресечения.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание