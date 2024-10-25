Жительница Карелии, выясняя отношения, всадила нож в живот знакомому

В Беломорске расследуют уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи Беломорска расследуют уголовное дело о покушении на убийство, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.



Предварительно было установлено, что 14 октября текущего года жительница Беломорского округа пришла к знакомому для разрешения конфликтной ситуации. На почве личных неприязненных отношений женщина в ходе ссоры ударила потерпевшего ножом в живот. Мужчине была своевременно оказана медицинская помощь, поэтому он остался жив.



Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.



В ближайшее время жительнице Беломорского округа предъявят обвинение, также в отношении женщины будет избрана мера пресечения.