Жительница Карелии выкинула кошелек односельчанки в реку и стала фигурантом уголовного дела

Кражу раскрыли полицейские в одном из сел Кемского района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района обратилась жительница одного из сёл, сообщив, что у неё похитили почти 5 тысяч рублей.

Как выяснил участковый, женщина ехала по сельской улице на велосипеде и не заметила, как у нее выпала сумочка с кошельком. Когда же она обнаружила пропажу, то вернулась, но нашла на улице лишь пустую сумку.

Полицейский установил личность подозреваемой — 54-летней жительницы того же села. Она призналась, что нашла чужую сумку на улице и проверила ее содержимое. Увидев кошелек с деньгами, женщина взяла наличные, а кошелек выкинула в реку. Деньги она потратила на продукты. Подозреваемая признала вину и обязалась возместить ущерб.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража».