Жительница Карелии вынесла из квартиры экс-супруга все деньги и радиоприемник

Полиция Кемского района Карелии расследует уголовное дело о квартирной краже.

В полицию Кемского района от жителя города поступило заявление о краже. Из его съемной квартиры пропали 11 тысяч рублей, а также радиоприемник. В преступлении мужчина заподозрил бывшую сожительницу, поскольку она приезжала к нему накануне происшествия.

Полицейские нашли 62-летнюю подозреваемую, жительницу одного из поселков. Она во всем созналась и рассказала, что приехала к мужчине, потому что хотела с ним помириться.



Но бывший муж пустил ее только на ночлег. Тогда она попросила денег на такси, а заодно запомнила, где он хранит свои сбережения. Утром, пока мужчина спал, злоумышленница забрала деньги и ушла, заодно прихватив с собой радиоприемник.



Деньги она потратила на продукты и спиртное, щедро угощая знакомых и родственников. По факту кражи возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.